, a Sky Sport, ha parlato delle manovre"Non ne abbiamo parlato perché è arrivato dopo una situazione particolare che è successa ad Eriksen. Lo aspettiamo, gli daremo tutto il tempo per tornare a fare quello che ha sempre fatto. Dovevamo farci trovare pronti, abbiamo pensato al bene del mercato e Calhanoglu era praticamente libero"."Non è la serata giusta per parlarne. Posso solo dire che tutta l'Italia lo apprezza. Lo conosco dai tempi del settore giovanile, ora è in Nazionale, Carnevali non vende facilmente e non siamo nelle condizioni per presentarci per Raspadori in modo serio".