Il Var si è immediatamente imposto come protagonista nella partita Inter-Atalanta . La squadra ospite ha preso il vantaggio, ma il gol di De Ketelaere è stato annullato per un presunto tocco di mano nell'azione. Questa decisione ha scatenato una reazione immediata sui social, con i tifosi della Juventus che hanno espresso la loro frustrazione e il loro disappunto. L'annullamento del gol ha sollevato interrogativi sul ruolo del Var nel calcio contemporaneo e sulla sua efficacia nel garantire decisioni giuste e imparziali. I dibattiti online hanno evidenziato la passione dei tifosi e la loro attenzione ai dettagli delle partite, mentre l'episodio ha aggiunto una nuova dimensione di controversia e discussione al già acceso mondo del calcio.