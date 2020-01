Il day after dell'ultima giornata del girone d'andata dell'Inter si apre tra mille polemiche, le stesse che hanno accompagnato la serata di ieri dopo la svista arbitrale di Rocchi sul rigore non dato all'Atalanta per evidente fallo di Lautaro Martinez. Un gesto antisportivo, che non è stato colto dal direttore di gara sul campo, ma neppure da Irrati dietro i monitor del Var. L'argentino nerazzurro afferra la caviglia di Toloi in area con la mano, ma nessuno interviene per sanzionare. Così, anche nelle pagelle dei quotidiani sportivi oggi in edicola, c'è visione comune nel valutare la prestazione del direttore di gara.



Tutti concordi sul "5" in pagella, da Tuttosport (che accenna al "disastro" nella valutazione), al Corriere dello Sport. Concorde anche Gazzetta, che però divide equamente le colpe tra Rocchi e Irrati al Var, mentre ancora il corsport segna 4,5 nella valutazione dell'addizionale in sala video.