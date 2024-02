Le parole di, ad dell'Atalanta, a Dazn:"Commentare una partita così è molto difficile. Avevamo di fronte una grandissima squadra, meritano di essere primi e lo hanno dimostrato. Un grande dispiacere per il risultato, ci sono stati episodi determinanti, non si è capito e secondo noi ci sono stati errori gravissimi di arbitro e Var. Penso al gol annullato, incomprensibile, nonostante tutte le immagini come si possa annullare. Secondo noi questo è un gol valido, non c’è tocco di mano, doveva esserci un rigore per noi al massimo. Altro episodio scandaloso è il rigore, nessuno allo stadio ha capito cosa stesse succedendo, il guardalinee aveva pure alzato la bandierina. Partita pesantemente condizionata, gli episodi spostano la gara".