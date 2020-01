Ultima partita del girone di andata per Inter e Atalanta che, nell’anticipo delle 20.45 a San Siro, daranno vita a uno dei tre big match di giornata. Una sfida chiave per i nerazzurri allenati da Antonio Conte che, in caso di vittoria, metterebbero pressione alla Juventus e centrerebbero il titolo di campione d'inverno. Vincere sarebbe fondamentale in chiave Champions League anche per i neroblu di Gian Piero Gasperini, quinta alla vigilia a -1 dalla Roma, che sarà impegnata proprio contro la Juve nel posticipo domenicale.