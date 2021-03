3









Mariani 'salvo' per i quotidiani in edicola. Secondo quanto riportato da Gazzetta, Corriere dello Sport e Tuttosport, il contatto non ammette intervento del Var ed è di difficile valutazione per l'arbitro. Ecco quanto raccolto dai giornali in merito all'episodio.



Gazzetta: Partita intensa, fisica, ma gestita bene da Mariani. A deciderla il gol di Skriniar in un’azione convulsa: Bastoni è tenuto in gioco da Maehle sul tocco di testa di De Vrij, prima di servire lo slovacco (c’è anche un’entrata sospetta di Gosens) per il tiro vincente. Rapido il check del Var, rete valida. L’arbitro estrae due soli gialli nei 90’: uno è per Conte, che al 12’ reitera nella protesta, l’altro per Romero, che al 59’ commette un fallo imprudente su Lautaro. L’ammonizione era stata risparmiata in precedenza allo stesso Romero (entrata su Lautaro) e ad Hakimi (intervento su Pessina) in due situazioni simili, in cui si poteva configurare un’azione potenzialmente pericolosa: il metro di Mariani è però coerente. Al 77’ timida protesta di Romero per un abbraccio di Bastoni in area interista su di un corner: entrambi sembrano usare le mani, l’episodio è di difficile valutazione per l’arbitro in campo e non ammette intervento del Var. Mancano un paio di fischi: Vidal su Malinovskyi, Barella su Zapata. Quello al 36’ (Djimsiti su Lukaku), poteva invece essere evitato: la palla arriva Vidal in una condizione vantaggiosa.



Corriere dello Sport: Regolare il gol dell’Inter: la posizione di Bastoni, inizialmente di offside sul tocco di testa a tre Romero-Zapata-Perisic (ultimo a toccarla) viene sanata dal successivo tocco sul pallone fra Djimsiti e De Vrij (suo ultimo tocco), con Lukaku in fuorigioco ma che non interferisce, bravo l’assistente Imperiale. Piuttosto, ci poteva stare il rigore sul successivo tocco di Gosens su Bastoni che lo anticipa, prima del tiro di Skriniar. Rischia molto Bastoni alla mezz’ora della ripresa: c’è un contatto con Romero che va giù in area, avesse fischiato rigore l’arbitro, il VAR non sarebbe potuto intervenire. In realtà i due si tengono a vicenda, il giocatore dell’Atalanta sembra andare a cercare il braccio dell’avversario, giusto far proseguire (e Mariani indica proprio Romero).



Tuttosport: L’episodio chiave della partita è il gol di Skriniar, arrivato al 9’ della ripresa sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Eriksen. Il cross viene deviato da Perisic in contrasto con Zapata, la palla finisce a De Vrij che salta su Romero e schizza poi verso Bastoni che anticipa Gosens (che lo stende) e tocca per Skriniar che segna. Dubbi sulla posizione di Bastoni, ma il difensore - in fuorigioco sul tocco di Perisic -, è poi tenuto in gioco da Maehle quando la palla viene giocata da De Vrij. Curiosa l’ammonizione presa al 11’ del primo tempo da Conte per proteste. Dopo una spinta di Djimsiti su Lukaku, non ravvisata, il tecnico si lamenta molto, Mariani quando l’azione finisce va dall'allenatore e gli dice: «Quanto è passato, 10 minuti? Calmiamoci». Conte però non si placa e l’arbitro lo ammonisce.