L'ex arbitro Lucaha fornito un commento dettagliato sul gol annullato all'Atalanta durante la partita contro l'Inter, a Dazn. Esperto nel settore, Marelli ha analizzato l'episodio sottolineando le implicazioni e le regole che potrebbero aver influenzato la decisione dell'arbitro in campo. Il suo punto di vista ha suscitato dibattiti tra gli appassionati di calcio e gli addetti ai lavori, evidenziando l'importanza di una corretta interpretazione delle situazioni delicate durante le partite. L'opinione di Marelli ha aggiunto un ulteriore livello di comprensione e analisi a un momento controverso della partita.- "L'immagine definitiva è quella frontale, Miranchuck ha allargato il braccio e ha colpito il pallone. L'arbitro doveva valutare, ma era da annullare per la posizione del braccio che aumenta il volume".