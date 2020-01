Massimiliano Irrati, responsabile del VAR in Inter-Atalanta verrà fermato per un turno dal designatore degli arbitri Nicola Rizzoli. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport è questo il provvedimento preso in seguito alla mancata chiamata per il fallo di Lautaro su Toloi nel primo tempo di Inter-Atalanta. Nessun provvedimento nei confronti del direttore di gara Gianluca Rocchi che non è stato richiamato da Irrati in occasione del rigore non fischiato alla squadra di Gasperini e che ha scatenato un vespaio di polemiche.