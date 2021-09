Un assunto, ripetuto più volte da Massimilianonelle ultime conferenze stampa:. A San Siro, il risultato perfetto, per la Juventus: un pareggio che, in caso di vittoria domani, permetterebbe alla Juve di recuperare due punti suIntendiamoci, anche se la Juventus domani dovesse vincere,. Portare a casa i tre punti, e accorciare le distanze, però, sarebbe una manna per il morale e darebbe una grande spinta, in ottica risalita. Oltre il risultato, però, c’è un’altra cosa da sottolineare. Questo pomeriggio, Inter e Atalanta hanno dimostrato. Per sperare nella rimonta, o almeno ad un accenno di questa, la squadra allenata da Allegri deve cambiare marcia, giocare con costanza per tutti i 90’, senza mai uscire dalla partita, demoralizzarsi o allentare i giri del motore. Al contrario, il pari nel big match di questo sabato deve fungere da benzina per la Juventus.