Arrivato Beppe #Marotta al NH Collection Torino, nell’indifferenza dei pochi presenti. Attesa a breve l’Inter...

[@CriCor9] pic.twitter.com/4qxK9O2P4s — ilbianconero (@ilbianconerocom) March 7, 2020

Pullman #Inter arrivato in centro a Torino. ‘Traditore!’, l’urlo di un tifoso bianconero verso Antonio #Conte. Distanze di sicurezza rispettate... pic.twitter.com/1CDn1HXV65 — ilbianconero (@ilbianconerocom) March 7, 2020

Erano ben 500 i tifosi dell'Inter che oggi si sono ritrovatidove sta per arrivare in un hotel del centro città. In tempi normali non sarebbe un problema, in questi giorni lo è, specialmente alla luce delle nuove disposizioni del Governo per limitare l'epidemia di Coronavirus in Italia e in una Regione, la Lombardia, con terapie intensive in allarme. Non l'idea del secolo.La squadra di Antonio Conte arriverà tra pochi minuti a Torino. Davanti all'hotel sono state date chiare disposizioni ai pochissimi tifosi presenti di non avvicinarsi in alcun modo alla squadra che come le altre in Serie A non può fermarsi per foto e autografi di rito.