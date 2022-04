Prima la vetta in A, poi l’affondo su Paulo. E' il piano dell'Inter, raccontato dalla Gazzetta dello Sport. Marotta "pianifica l’affondo decisivo, ragiona sulle cifre, mantiene vivi i contatti, conosce ogni singolo particolare di quel che accade intorno alla Joya. Per dire: il club nerazzurro ha trovato il modo, per vie indirette, di andare a fondo anche sulle condizioni fisiche dell’argentino, sui motivi delle sue ripetute assenze per infortunio. E le notizie in questo senso sono state più che rassicuranti". Dybala è un acquisto che non può non interessare l’Inter e i contatti tra le parti sono costanti. Ma non solo. Come scrive la Rosea, tra i nerazzurri e l’entourage di Dybala c’è una sorta di patto: i dirigenti interisti saranno informati dei movimenti sul giocatore, dei potenziali club interessati, di offerte che potranno arrivare. E poi chiosa: "Insomma, se la domanda è “siamo alle nozze?” la risposta è no. Ma tutto fa pensare che prima o dopo matrimonio sarà. Più prima che dopo".