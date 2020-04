1









Juventus contro Inter, la sfida continua, anche sul mercato. Infatti, secondo quanto riporta Sport Mediaset, i nerazzurri starebbero studiando le mosse per l'assalto a Federico Chiesa, a lungo corteggiato anche dalla Juve. Per convincere la Fiorentina, l'Inter punta su due contropartite tecniche: una, è l'esterno Dalbert, attualmente in prestito proprio alla Viola. L'altra, invece, è Radja Nainggolan, in prestito al Cagliari, che dovrebbe tornare in nerazzurro giusto il tempo per essere girato alla Fiorentina. Inoltre, Marotta metterebbe sul piatto 22 milioni di euro come conguaglio economico. Potrebbe essere la mossa giusta per superare la concorrenza della Juve?