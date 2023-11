Kristjan Asllani, centrocampista dell'Inter e della nazionale albanese, ha parlato a Sportmediaset della sfida contro la Juve, in programma domenica sera: "Sarà una partita molto difficile, sono forti, andremo là per fare la nostra partita e puntare al meglio. Si può dire sia una partita scudetto, ma vediamo ci sono tante squadre in corsa".