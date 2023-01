Secondo quanto filtrato nella serata di ieri, l'arbitro Jean Lucasi è scusato con la dirigenza dell'per l'errore commesso nel match contro il, in cui, con i nerazzurri ancora in vantaggio per 2 a 1, ha segnalato un fallo in attacco impedendo a Francescodi segnare la terza rete (essendo il fischio arrivato prima che la palla entrasse in porta, ha impedito l'intervento del). E non solo: sempre secondo indiscrezioni, il direttore di gara dovrebbe anche essere fermato, un provvedimento che – spiega La Gazzetta dello Sport – l'Inter si aspetta, così come fu dopo Milan-Spezia per Marco, "colpevole" di un errore del tutto simile.