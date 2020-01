Ieri pomeriggio l'Inter ha concluso le trattative per l'arrivo di Ashley Young in nerazzurro, che, come riportato dal Corriere dello Sport, già da tempo si era promesso ad Antonio Conte. Ai Red Devils vanno 1,5 milioni di euro per il cartellino dell'esterno inglese, ma a risaltare è un bonus da 500.000 euro per il club di Manchester che scatterà in caso di vittoria dello scudetto da parte dell'Inter. Il giocatore arriverà stamattina a Milano e dopo le visite mediche potrebbe essere già convocabile per la trasferta di Lecce.