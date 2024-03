Assoutenti contro Inter e Atalanta. L’Associazione Nazionale Utenti Servizi Pubblici per tutelare e promuovere i diritti fondamentali dei consumatori ha presentato due formali esposti all’Agcom e all’Antitrust chiedendo di aprire una istruttoria sulla sponsorizzazione che lega l’Inter e l’Atalanta alla società Leovegas.news. A tenere banco la pubblicità indiretta che, tramite tale accordo di sponsorizzazione, verrebbe realizzata in favore del gioco d’azzardo, totalmente vietata dalle norme italiane in particolare dal Decreto Dignità.Nel comunicato stampa di Assoutenti si legge: «La società F.C. Internazionale Milano S.P.A. ha stipulato un contratto pluriennale di sponsorizzazione con la Leovegas.News – magazine on line il cui sito è gestito dalla Winga S.r.l – per 5 milioni di euro a stagione fino al 2025. Il logo di LeoVegas.News è visibile non soltanto nella struttura del Suning Training Centre di Appiano Gentile, ma anche nel tunnel dello stadio San Siro ed appare sulla parte frontale del training kit dell’FC Inter maschile e femminile, e anche su tutte le divise pre-gara delle prime squadre nerazzurre – scrive Assoutenti nell’esposto –. Analogamente il medesimo Logo LeoNews.com figura anche tra gli special sponsor dell’Atalanta e sulle maglie ufficiali di gara per il campionato di Serie A 2022/2023. Si tratta di sponsorizzazioni che pubblicizzerebbero indirettamente il gioco con vincite in denaro offerto dalla LeoVegas Gaming P.l.c., concessionaria per i giochi a distanza».