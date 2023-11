Da giorni Allegri e Marotta si rispondono a vicenda sul ruolo di favoriti per il campionato. In conferenza stampa, il tecnico della Juve ha risposto così nel merito: "Giochiamo contro la prima della classe, i favoriti del campionato, da loro stesso detto. Non è che sia una novità. E' una questione di un percorso che stiamo facendo. Non credo che all'Inter si siano arrabbiati, l'hanno detto loro che l'obiettivo è lo scudetto. Il percorso nostro è diverso, vogliamo il massimo, l'obiettivo è tornare in Champions e i ragazzi stanno facendo bene. Affrontiamo la prima della classe. Per noi domani è un buon test".