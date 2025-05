Repubblica - Inter infuriata contro arbitri e Var: Marotta può portare la protesta in Consiglio Federale

Getty Images

È un'atmosfera tesa, come vi abbiamo anticipato già ieri parlando di quanto accaduto in Lega tra Beppe Marotta e Aurelio De Laurentiis , quella che accompagna l'avvicinamento all’ultima e decisiva giornata di campionato, in programma venerdì, quandosi contenderanno lo Scudetto nei 90 minuti finali della stagione. I partenopei guidati da Antonio Conte, attualmente in testa con un punto di vantaggio, ospiteranno il Cagliari allo stadio “Maradona”. I nerazzurri, invece, saranno impegnati a Como, pochi giorni prima della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, in un match che rappresenta la loro ultima chance di sorpasso.

Perché c'è nervosismo in casa Inter

La mossa di Marotta

Secondo quanto riportato da La Repubblica, però, l’ambiente in casa Inter resta ancora scosso dal pareggio beffa contro la Lazio, arrivato all’ultimo respiro grazie a un rigore trasformato da Pedro e concesso dall’arbitrodopo l’intervento del VAR, tra le proteste più furiose dei giocatori in campo. Una conclusione amara, che ha lasciato strascichi profondi.Il concitato epilogo della sfida di San Siro, che ha portato all'espulsione sia disia di Marco Baroni, impedendo al tecnico nerazzurro di sedersi in panchina per la trasferta decisiva a Como, è stato il primo segnale evidente di un malcontento crescente. A questo si è aggiunta la decisione della società di adottare il silenzio stampa, annunciata al termine di un confronto serrato negli spogliatoi tra dirigenza, allenatore e squadra.Secondo il quotidiano, la tensione non si sarebbe placata nei giorni successivi. Inzaghi e l’amministratore delegatosarebbero convinti che alcuni episodi arbitrali e scelte del VAR abbiano penalizzato l’Inter in modo determinante, sottraendole punti preziosi nella corsa al titolo. Un’accusa che potrebbe essere formalizzata dallo stesso presidente nerazzurro nel corso del prossimo. A 48 ore da Napoli-Cagliari e Como-Inter, la lotta Scudetto entra nel vivo. Ma è chiaro che il clima, soprattutto in casa nerazzurra, è tutt’altro che sereno.





