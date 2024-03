, trae la. Una distanza siderale che, di fatto, pone fine anzitempo al discorso scudetto. E se i punti di distacco fossero, invece,? Sarebbe, questa, una fotografia delle differenze tra le due compagini: una costruita per vincere la seconda stella, l’altra intenta in un processo di ricostruzione. E sarebbe, molto probabilmente, una fotografia molto più aderente alla realtà e al netto di alcuni errori arbitrali che hanno favorito la squadra di Simone Inzagh i nel corso di questa stagione.Abbiamo riportato alcuni degli errori arbitrali decisivi, gli “” che hanno permesso alla squadra nerazzurra di aumentare il proprio borsino di punti in classifica. A questi ne mancano altri, diversi, occorsi in partite che poi non si sono decise di misura – per esempio la partita contro lche ha fatto infuriare-, o episodi più contestati come, per esempio, il contatto trache porta al gol del pari nerazzurro nella gara di andata contro la