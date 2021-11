L'amministratore delegato dell'area corporate dell'Inter, Alessandro, è intervenuto in diretta a Radio 24 durante la trasmissione Tutti Convocati. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "A noi dispiace innanzitutto essere circondati da questa diffidenza nei confronti del club. Il presidente lo sentiamo continuamente, oggi la distanza per fortuna non è più una barriera. Lo sforzo profuso dalla proprietà e che continua a profondere è dimostrato dai fatti e dalle risorse messe a disposizione. Il rinnovo dei giocatori importanti è la dimostrazione del fatto che si voglia mantenere alta la competitività del club per i risultati futuri. La sostenibilità finanziaria non è un obiettivo solo dell'Inter, ma una cosa ormai sdoganata da tutto il mondo del calcio per un futuro più sostenibile".