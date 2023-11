Ore di attesa per capire le condizioni di Pavard. Il difensore dell'Inter, uscito in barella alla mezzora della sfida con l'Atalanta per un trauma al ginocchio sinistro, domani sosterrà le visite mediche di rito per capire l'entità dell'infortunio. Se si tratterà di una lussazione vera e propria, riferisce la Gazzetta dello Sport, il giocatore potrebbe stare fuori 6-8 settimane. Di conseguenza salterebbe il big match contro la Juve in programma il 26 novembre.