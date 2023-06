Brilla e splende, il sole nel cielo di Torino, in una giornata che è iniziata nel miglior modo possibile sin dalle prime ore della notte, quando la banda di Pep Guardiola alzava nel cielo dila Coppa per eccellenza, quella dalle ''. Ma se ci spostiamo a pochi chilometri di distanza e precisamente nel capoluogo lombardo, notiamo che il clima è toalmente differente, sotto un cielo che avrebbe dovuto tingersi di neroazzurro, ma che invece è rimasto nero cupo dalle 22,43 di ieri sera e che probabilmente catapulterà i tifosi nerazzurri nell'oscurità di 'Namecc' per un lungo periodo di tempo.- La stessa oscurità in cui ci si è ritrovata inevitabilmente la Juventus dopo le due notti tragicamente indimenticabili di Berlino e Cardiff, quando prima Messi e poi Ronaldo, ci sventolavano in faccia 'quella cosa' per la quale ogni tifoso juventino vive. Fu proprio in quegli istanti che mezza Italia faceva caroselli nelle varie piazze dello stivale, si improvvisava magicamente di nazionalità spagnola e riusciva a far amare Ronaldo ai 'messiani' e CR7 agli amanti della Pulce. Inoltre, riuscì a mettere in 'totale accordo' le tifoserie di tutta Italia, dovee allora tutti giù per le strade a suonare clacson o ad anticipare il capodanno a giugno.- Non c'era neanche tutta quella sorta dimanifestata (giustamente) nei confronti dell'arbitro Taylor a spese della Roma, quando Paulvenivaa circa 20 minuti dalla fine e con il punteggio in bilico sull'1-1, o quando nell'eroica impresa di Madrid tutti gli antijuventini deridevanoper le sue forti dichiarazioni nel post partita, quelle dei '', per intenderci. Contro la Juve, invece, sempre e solo accanimenti, senza mai esaltare il fatto che certe partite 'bisogna giocarle': E' infatti questo il mantra dei vari tifosi di Roma, Fiorentina e Inter, gli stessi che però mostravano incoerenza a, quando ci dicevano che 'andarci vicino contava solo a bocce o che il nostro limite non era 'oltre il confine'. Ecco,