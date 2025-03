Inter, ancora problemi per Marcus Thuram

GETTY

Marcussta affrontando un recupero parziale dal problema alla caviglia e, nonostante il gol e l'impegno profuso nelle ultime partite, il suo stato fisico non è ancora ottimale. La sua prestazione, specialmente contro il Feyenoord a Rotterdam, ha mostrato un movimento meno fluido e più legato, segno che il fastidio persiste. La causa principale di questo ritardo nel recupero risiede sia nel fitto calendario che non gli ha concesso tempo per guarire, sia nelle riserve fisiche che non gli permettono di essere completamente in forma.Thuram è sceso in campo anche quando non era nelle condizioni ideali, come nelle sfide contro Napoli e Feyenoord. Ora, la situazione potrebbe essere gestita diversamente: i prossimi impegni dell'Inter, contro Monza e Feyenoord, potrebbero consentire a Thuram di riposare per tornare al meglio per il match contro l'Atalanta del 16 marzo. Inzaghi, consapevole del fastidio alla caviglia, potrebbe decidere di non forzare ulteriormente il giocatore. Il tecnico spera che Thuram possa recuperare completamente durante la pausa per le nazionali, come riportato da calciomercato.com.