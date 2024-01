Ecco da che scuola è uscito Gagliardini quando esultò in faccia a Rabiot pic.twitter.com/T5OQCru1WS — Onore alla Sud (@Juventus_a_vita) January 6, 2024

Inter-Verona è stata una partita piena di polemiche arbitrali che si sono susseguite anche nel post partita. Tra gli episodi che fanno discutere nel finale di gara però, c'è anche il gesto di alcuni giocatori dell'Inter dopo il rigore sbagliato da Henry. In particolare, per quanto fatto da Domenico Acerbi e Federico Dimarco. i due nerazzurri infatti hanno esultato in faccia all'attaccante del Verona. Un gesto che ha ricordato quello che aveva fatto l'ex Inter Roberto Gagliardini in Monza-Juve. In quel caso, il centrocampista esultò in faccia a Rabiot prima del 2-1 di Federico Gatti. Di seguito il VIDEO dell'esultanza di Dimarco e Acerbi.