Dopo la conferenza stampa Antonio Conte ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport



TUTTO IL POSSIBILE - "Farò tutto quello che è nelle mie possibilità. Siamo qui con i ragazzi per cercare di ottenere il massimo, poi è inevitabile che ci sono gli altri che vorrebbero rubarci l’idea ma dobbiamo andare step by step"



TESTA AL GETAFE - "La partita di domani sarà di un indice di difficoltà alto e dobbiamo pensare a questa, poi eventualmente penseremo alla prossima. Ma tutto passa da domani".



SFOGO - "Ho già detto tutto e non voglio tornare sull’argomento. Siamo concentrati sulla partita e l’importante è cercare di completare quello che abbiamo fatto".