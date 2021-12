Non solo Matias Vecino, in casa Inter c'è un altro centrocampista che sta iniziando a far sentire il proprio malumore per un ruolo che è tutt'altro che centrale nelle gerarchie di Simone Inzaghi. Si tratta diche, secondo quanto riportato da La Tercera in Cile, ha già fatto sapere alla dirigenza nerazzurra che si sta guardando intorno in vista del mercato di gennaio. Vidal era convinto che questo potesse essere l'anno giusto della sua rinascita e, forte di un contratto che, era su base triennale con scadenza 2023 (e con emolumenti in crescita fino a 9,5 milioni), non ha mai preso in considerazione in estate l'idea di un addio. Ma non è andata così. C'è il Flamengo in Brasile e il Tottenham.