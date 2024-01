Anche Nicolòha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria dell'in Supercoppa Italiana contro la Lazio, lanciando indirettamente anche un messaggio allaper la lotta scudetto che potrebbe conoscere una svolta con il match del prossimo 4 febbraio a San Siro. Ecco le dichiarazioni del centrocampista nerazzurro: "Partita veramente bella, ci siamo divertiti come non succedeva da tempo contro un avversario difficile. Oggi siamo stati bravi, tutti volevano la palla. Siamo quello che volevamo essere da inizio anno, vogliamo vincere questa coppa e continuare a lavorare per fare bene in campionato".