Anche Kristjan, ai microfoni di Rai Sport, ha parlato della vittoria dell'contro la Fiorentina gettando uno sguardo al big match di domenica. Ecco il suo commento: "Se era importante tornare davanti allain classifica? Sì, ma dobbiamo guardare partita per partita, abbiamo preso tre punti e ora penseremo allo scontro diretto con la Juventus. Oggi (ieri, ndr.) cercavamo la giocata sugli attaccanti, io e le mezzali di andare sotto per dare la palla sopra. Dovevamo dare l'appoggio, loro erano marcati a uomo. Quest'anno siamo più bravi negli smarcamenti e a giocare palla avanti e dietro in profondità. Ora pensiamo alla Juve, vogliamo portare a casa punti".