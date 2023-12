Dopo le polemiche per quanto successo in Napoli-Inter, fa di nuovo discutere l'episodio che ha permesso ai nerazzurri di sbloccare il match contro l'Udinese.che lo tocca da dietro sulla spalla. Il direttore di gara, Di Bello, non fischia rigore ma viene richiamato dalla sala Var e dopo la revisione al monitor, cambia idea assegnando il rigore. "L'aggancio sulla spalla destra c'è sicuramente, in linea di massima non vedo interventi che possano portare all'on field review anche se la trattenuta è molto evidente", il primo commento di Luca Marelli ai microfoni di Dazn.Un episodio che ovviamente non fa felice i tifosi della Juve, soprattutto dopo la gara di settimana scorsa allo Stadio Maradona, anche quella macchiata da un rigore non assegnato al Napoli e un fallo di Lautaro Martinez nell'azione che ha poi portato all'1-0.Ecco allora che emergono perplessità per il rigore assegnato questa sera ai nerazzurri.