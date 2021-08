Un'altra tegola in casa Inter: l'attaccantepotrebbe infatti saltare le prima giornate di Serie A a causa di un piccolo infortunio. L'argentino si è sottoposto in giornata ad alcuni controlli che hanno evidenziato unCome fa sapere l'Inter, le condizioni del numero 10 nerazzurro verranno valutate di giorno in giorno.Il Toro, che deva ancora scontare una giornata di squalifica, non sarebbe stato comunque a disposizione per la prima giornata di campionato contro il Genoa. Il neo allenatore nerazzurro Simone Inzaghi proverà a recuperarlo per la seconda giornata, quando l'Inter giocherà in trasferta a Verona.