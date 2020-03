Alta tensione in casa Inter. Il rinvio della sfida con la Juventus non lascia tranquilla né la società ne i calciatori. La Gazzetta dello Sport spiega come Antonio Conte sta vivendo la situazione che si è creata con i giocatori dell'Inter che oggi tornano ad allenarsi ad Appiano Gentile e "troveranno un Antonio Conte piuttosto carico: ha avuto più di 24 ore per pensare il discorso e sembra già di sentirlo. I toni non saranno bassi. Del resto non possono esserlo: se i cali di tensione sono per il tecnico il pericolo pubblico numero uno in tempi “normali”, figuriamoci ora".