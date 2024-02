L'Inter tornerà a San Siro dopo quasi un mese dall'ultimo match giocato in casa; era il 6 gennaio e i nerazzurri superavano 2-1 il Verona. In realtà però, già sabato, alla vigilia della sfida contro la Juve, la squadra di Simone Inzaghi calpesterà nuovamente il prato di San Siro. Sarà un allenamento "speciale" in vista del big match. Ci sarà una novità visto che il prato è stato rizollato da cima a fondo e ricucito mentre l'Inter era a Riad per la Supercoppa. Intanto, dopo due giorni di riposo, i nerazzurri ieri hanno ripreso gli allenamenti. Squadra al completo tranne Juan Cuadrado.