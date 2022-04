"Tocca a Paulo Dybala. È lui l'uomo su cui puntare, almeno fino al termine della stagione, almeno domani contro l'Inter. Non sembrano esserci dubbi nella testa di Max Allegri a riguardo, al fianco di Dusan Vlahovic ci sarà il suo numero 10. Nonostante a fine campionato debba lasciare la Juve. Nonostante nei due precedenti stagionali sia partito dalla panchina. Nonostante tutto il rumore e i cattivi pensieri, Allegri punta ancora su Dybala e forse lo farà in questi ultimi mesi più di quanto non abbia fatto in precedenza". E' quanto scrive il Corriere dello Sport, che aggiunge: "Tanto per cominciare, contro l'Inter tocca a Paulo. E non è poco, anzi è tantissimo: Allegri si fida di Dybala, Dybala deve ancora fidarsi di Allegri".



E ancora: "Paulo, dal canto suo, sa che chiudere nel migliore dei modi la stagione sia l'unico modo possibile per voltare pagina, facendo in modo che i rimpianti siano magari tutti della Juve. Ha tanto ancora da dare, parecchio da prendere: a due gol di distanza c'è Roberto Baggio nella classifica dei marcatori bianconeri all time, a sei mesi di distanza c'è un Mondiale che deve ancora conquistarsi, senza dimenticare che pure sul mercato potrà rafforzare la propria posizione chiudendo nel migliore dei modi la stagione. Mancano 9 partite al termine, 10 in caso di finale di Coppa Italia: l'Inter è solo l'inizio della fine, almeno in campo è Paulo che può decidere come chiudere".