La crisi economica legata alla pandemia di coronavirus continua a non far dormire sogni tranquilli alle società di Serie A. In particolare ieri è stata la giornata del CdA straordinario dell'Inter, nel quale è stata anche chiarita la posizione del club relativa agli stipendi dei giocatori. Come spiegato da Calciomercato.com "arriveranno almeno due delle quattro mensilità mancanti, approfittando delle agevolazioni governative che consentiranno ai club di versare solo i netti, dilazionando il lordo in 24 mesi a partire da maggio. Ai calciatori non sono stati corrisposti gli stipendi di luglio/agosto e novembre/dicembre, il 16 febbraio ci sono le scadenze federali e la paura dei dirigenti era proprio quella di non avere a disposizione fondi per evitare il peggio."



PERICOLO (NON) SCAMPATO - "La garanzia è che l’Inter non subirà penalizzazioni, ma la società è alla ricerca di nuovi accordi con la squadra, nella speranza di riuscire almeno a rinviare il pagamento di un bimestre, siglando un’intesa collettiva col gruppo che metterebbe nuovamente al sicuro l’Inter nei confronti della Federazione."