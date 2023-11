Alessandro, ad dell’Inter, ha parlato dell’attesa sfida di domenica sera contro la Juventus dal Football Summit di Roma: "In questi 4 anni abbiamo lavorato per finanziare un progetto in maniera tale che Inter e Milan continuassero a giocare a San Siro. L’amministrazione comunale ha fatto accorgimenti sul progetto, la volontà sarebbe quella di proseguire su Milano, ma se non sarà così entrambe dobbiamo cercare soluzioni alternative.".