Francesco, finito nella bufera per presunte parole razziste rivolte a, ha parlato di quanto accaduto duranteal rientro dal ritiro della Nazionale, da cui è stato escluso proprio per questa ragione ( IL COMUNICATO DELL'INTER ).Ecco le sue dichiarazioni: "Non ho detto nessuna frase razzista. Se diciamo un bel vaffa al razzismo? Questo è poco ma sicuro. Se temo una squalifica lunga? No. Adesso vediamo se parlerò con la società, per ora vado a casa. Sicuramente l'unica cosa che posso dire è che frasi razziste dalla mia bocca non sono mai uscite. A Juan Jesus ho chiesto scusa perché in quei momenti è giusto chiarire. Se ha frainteso lui? Io so che non ho mai detto una frase razzista".