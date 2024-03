Come sta Francescodopo il caso che lo ha visto coinvolto a seguito di? È la domanda che si è posto il tecnico nerazzurro Simonein vista del match di lunedì sera contro l', in cui già non potrà contare su Stefan De Vrij con il rischio di avere la coperta corta in difesa. Probabile - scrivono i colleghi di Calciomercato.com - che tra i due possa esserci un confronto e che l'allenatore proverà a mettersi nelle condizioni di capire lo stato d'animo del calciatore, che dalla sua ha anni di esperienza ma dovrà comunque smaltire le scorie di quanto accaduto a seguito delle accuse di razzismo di, di fatto poi "cancellate" dalla Procura con la sentenza di assoluzione.