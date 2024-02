Continua il multitasking di #Acerbi pieno di pregi,commercialista altrui e capo curva, @Cuadrado hai notato i valori quelli buoni dove sono?#RomaInter pic.twitter.com/dUjRnKlkoY — Frank (@1897_frank) February 11, 2024

C'è un gesto sfuggito a quasi tutti nella serata di ieri, quella che ha visto l'Inter vincere in rimonta contro la Roma all'Olimpico. Tanti gol, diverse giocate, maIl difensore nerazzurro, dopo il suo gol, infatti ha fatto rivolto il suo gestaccio direttamente ai tifosi giallorossi, riuscendo a passare inosservato agli occhi dell'arbitro. Sicuramente preso di mira, anche per il suo passato laziale, ha deciso di replicare così, ma questa sua azione ora è diventata virale sui social e resta da capire se potrà arrivare un provvedimento disciplinare per lui. Acerbi, non molto tempo fa, si era già macchiato di un comportamento antisportivo andando ad esultare (insieme a Dimarco) in faccia a Henry dopo il rigore sbagliato dal giocatore del Verona a San Siro.