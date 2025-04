Tuttosport - L'Inter e l'accerchiamento 'minaccioso' all'arbitro: ma non c'era 'tolleranza zero'?

. Tuonava così il designatore arbitraleal raduno di Cascia nell'agosto 2024, parlando di "tolleranza zero" nei confronti di certi atteggiamenti dei giocatori verso i direttori di gara nei momenti di massima tensione. Un episodio di questo tipo si è verificato proprio ieri sera, al termine del match tra Bologna e deciso da Riccardo Orsolini con un goal in rovesciata allo scadere. Protagonisti, neanche a dirlo, i nerazzurri di Simone Inzaghi, che hanno accerchiato "minacciosi" il fischiettoper protestare per la rimessa laterale da cui è scaturita la rete che - stando alle parole nel post partita dello stesso allenatore piacentino - è stata battuta, motivo per cui i suoi giocatori "erano giustamente nervosi".

Le parole di Rocchi sugli accerchiamenti agli arbitri

Rimessa laterale in Bologna-Inter: l'analisi di Marelli

Ad accendere i riflettori su quanto accaduto è Tuttosport, che rievoca appunto i concetti espressi da Rocchi durante il raduno della scorsa estate proprio per limitare comportamenti di questo tipo: "Noi siamo tenuti a dare spiegazioni, e la figura cui riferirsi è il capitano, per spiegare una decisione. Chiaro che se questo avviene civilmente bene, se invece avviene nel mezzo di un capannello di dieci giocatori allora è una gazzarra. Vogliamo dare il valore che ha e merita al capitano. Lo diremo prima, poi nel tunnel e nel campo: il riferimento è lui e basta. Se il capitano sarà il portiere, lui stesso dovrà designare un suo rappresentante. Il gesto che vedrete fare dagli arbitri è quello del "mantenere la distanza". Ci sarà l’ammonizione per proteste? Anche qui saremo severi: non permetteremo più ai nostri arbitri di non poter lavorare con la massima serenità. Chiediamo massima collaborazione dando massima disponibilità. Basta accerchiamenti".Il quotidiano, dunque, commenta così quanto successo allo stadio di Bologna: "Insomma, vedendo le immagini del Dall'Ara è lecito chiedersi il perché non sia stata presa nessuna decisione simile. E fa un po’ sorridere che a lamentarsi di mancato rispetto di distanze sia lo stesso allenatore che passa tutta la partita fuori dalla sua area di competenza. Magari chissà che su quella rimessa laterale si siano confusi un po' tutti, considerando che Inzaghi era quasi a centrocampo e l'assistente di Colombo invece lo sostituiva nell'area tecnica…".Secondo, intervenuto come sempre a DAZN nel post partita, le proteste dei giocatori nerazzurri erano però giustificate: "Il pallone esce di fronte alla panchina dell'Inter, la rimessa stessa verrà battuta più avanti con 13-14 metri davanti. Il guadagno dei metri è eccessivo, mentre sulla seconda è tutto regolare. Il VAR, su queste situazioni, non può intervenire", la sua analisi.





