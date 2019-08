L'Inter si muove per Romulu Lukaku. Ore calde in casa nerazzurra, con il club milanese che punta a chiudere con il Manchester United e, come spiega Sky Sport, stanno forzando e accelerando per il belga. L'agente dell'attaccante è al momento in volo per Londra per definire l'offerta giusta e definitiva, in grado di portare il belga all'Inter. La Juve aspetta.