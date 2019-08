Alexis Sanchez è oggi più vicino che mai al ritorno in Italia, con la maglia dell'Inter. Secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, è stato raggiunto un accordo tra il talento cileno e il club nerazzurro. Sanchez rinuncerà a parte del proprio stipendio, mentre l'Inter è disposta a salire un poco oltre rispetto all'offerta di 4 milioni di euro netti a stagione più bonus, che diventeranno 6 o 6.5 a partire dalla stagione 2020/21. Già domani può arrivare il via libera per il nuovo acquisto nerazzurro.