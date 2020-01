L'Inter è a un passo da. Ieri Beppe Marotta ha incontrato a cena l'agente del fantasista danese che va in scadenza al termine della stagione.Proprio per questo l'offerta di Marotta è al ribasso: 12 milioni e la possibilità di inserire nell'affare il cartellino di Matias Vecino. Le parti trattano ma la sensazione è cheNei mesi scorsi il danese era stato seguito anche dalla Juve che però ha deciso di investire 44 milioni sul cartellino di Dejan Kulusevski che però arriverà a Torino solo in estate.Giusta la scelta della Juve? Senza dubbio KulusevskiUn calciatore totale che Sarri potrà plasmare a sua immagine e somiglianza a partire dalla prossima stagione. Il colpo è importante, anche per i soldi versati dal club bianconero. Kulusevski è otto anni più giovane di Eriksen ed è un calciatore comunque diverso dal danese:Sarri, infatti, non è ancora riuscito a trovare il trequartista perfetto per la sua Juve.Bernardeschi è stato addirittura arretrato sulla linea dei centrocampisti, iniziando la sua nuova vita da mezzala.Insomma, nel cantiere Juve, la posizione del trequartistaIl danese, poi, ha l'età ed il pedigree giusto per essere subito protagonista sia in campionato che in Europa. Finalista dell'ultima Champions League, Eriksen avrebbe potuto anche essere messo in lista Champions grazie alle nuove regole della Uefa. Era il calciatore che ora avrebbe colmato il vuoto al centro della Juve ma forse per la prossima stagione Sarri ha in mente una Juve diversa, magari senza trequartista e di nuovo con due esterni offensivi.Di certo, a questa Juve, Eriksen serviva eccome.@lorebetto