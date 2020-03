Angel Torres, presidente del Getafe, ha parlato ai media spagnoli sulla possibilità di rinviare la sfida di Europa League contro l'Inter: "In caso di conferma anche da parte del Governo italiano, non vedo troppe soluzioni: la partita sarebbe eliminata o rinviata. Non posso dire se si giocherà la partita, ancora manca la decisione definitiva e io non sono un medico. Ogni giorno che passa, tutto si complica. Siamo in contatto con la Uefa e oggi vogliamo decidere sul da farsi". La partita è per ora in programma per giovedì prossimo.