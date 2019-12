Clamoroso in casa Inter dove Antonio Conte ha solo un centrocampista a disposizione: si tratta di Matias Vecino. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti anche Borja Valero è uscito acciaccato dal match del Franchi contro la Fiorentina (in cui ha segnato). Sensi, Barella e Gagliardini sono già ai box e per questo l'unico in grado di scendere in campo a centrocampo contro il Genoa è Matias Vecino. A centrocampo potrebbe giocare Skriniar.