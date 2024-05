Intervenuto ai microfoni de Il Corriere della Sera, l'ex presidente dell'Massimoha parlato anche del passaggio del club nerazzurro nelle mani del fondo. "Intanto, stando dentro la realtà, una premessa: il fatto che un fondo disponga di un patrimonio pressoché infinito, non per forza significa che sia una “qualità”. Intendo dal punto di vista del tifoso: l’Inter non rappresenterà il centro di gravità degli interessi, non è la priorità ma soltanto una delle attività", il suo pensiero. "Se sarà un problema? E chi può dirlo. Percepiamo una certa sicurezza nella catena dirigenziale, non abbiamo alternative se non fidarci di loro".