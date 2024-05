Anche Marco, intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sul passaggio dell'nelle mani di. "Un peccato perché Suning ha costruito e vinto tanto. La cosa positiva è che sembra che rimanga lo stesso management, anche perché sarebbe un errore fatale cambiarlo", il pensiero dell'ex difensore. "L’Inter sta facendo bene non soltanto sul fronte sportivo. E poi anche a Liverpool è entrato un fondo che poi ha vinto tutto quello che si poteva. Un fondo in cui c’era gente come. Non mi stupirei se anche dietro a Oaktree ci fosse gente del genere. Ideale perché ha spirito competitivo. Non credo che Oaktree commetterà l’errore dell’altra squadra di Milano, che ha mandato vie gente competente come Maldini e Massara, usata come capro espiatorio perché forse toglieva la scena a qualcuno. Paolo aveva visto giusto anche su De Ketelaere... Capisco che un fondo debba fare gli interessi degli investitori. Ma mi sembra evidente che vale la pena scommettere sull’Inter".