Domenica sera l'affronterà laconoscendo già il risultato dellache, in caso di vittoria sabato contro l'Empoli, sarebbe momentaneamente a +4 in classifica (i nerazzurri devono ancora recuperare il match con l'Atalanta). Allo stadio Franchi Simonenon potrà contare nè su Nicolònè su Hakan, entrambi squalificati per un turno: sarà la prima volta in stagione senza l'ex Cagliari (che ha giocato tutte le partite, ma non sempre dall'inizio), mentre il turco ha già saltato tre gare. Ed è proprio la mancanza di quest'ultimo a preoccupare il tecnico nerazzurro, perché in sua assenza - in due impegni di Champions League e nella sfida di Coppa Italia contro il Bologna - l'Inter non ha mai vinto: riuscirà a sfatare il tabù?