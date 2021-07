La Juventus deve ancora cominciare la serie di amichevoli estive, per adesso sta lavorando alla Continassa agli ordini di mister Allegri. Invece le altre rivali di Serie A hanno cominciato a disputare qualche amichevole. Ecco come sono andate: lha avuto bisogno dei calci di rigore nel Canton Ticino per avere la meglio su Lugano, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari; ilha battuto 6-0 la Pro Sesto, squadra di Serie C; mentre ilha rifilato un 12-0 ai dilettanti della Bassa Anaunia e l'ha pareggiato 1-1 con gli israeliani del Maccabi Bnei Raina.