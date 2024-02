In casa Inter, ci saranno quattro novità di formazione rispetto all'ultima partita di campionato. In difesa, tornerà Acerbi dal primo minuto, affiancato da. A centrocampo, dopo la squalifica, sarà di nuovo disponibile, mentresi unirà a, in vantaggio su, sembra confermato sulla fascia destra. In attacco, la coppia Thuram-Lautaro prenderà il via. L'unico assente tra i nerazzurri sarà Cuadrado, ancora infortunato. Con queste modifiche, l'Inter si prepara ad affrontare la prossima sfida con una formazione rinnovata e determinata a ottenere un risultato positivo. Lo rivela FCInter1908.