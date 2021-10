La Juventus si gode il suo successo nel derby contro il Torino e osserva un'altra big come l'Inter all'opera, sul campo del Sassuolo, in questo anticipo serale della 7^ giornata di Serie A, che si è appena concluso con una vittoria nerazzurra non senza polemiche. Nel primo tempo infatti imperversano i padroni di casa che vanno in vantaggio con Berardi su rigore, e recriminano per una mancata espulsione ad Handanovic. Nell'intervallo i cambi di Inzaghi sono decisivi per la sua squadra: Dzeko prima pareggia di testa e poi si procura un penalty, che Lautaro trasforma per l'1-2 finale.

Qui sotto tutti i dettagli della partita: